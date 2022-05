Patrice DONA

Je suis un ingénieur spécialisé sur les problématiques de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement dans les entreprises industrielles et de services. Fort de mes expériences, mon expertise porte principalement sur la mise en œuvre et la mise à jour de système de management QHSE, la conduite de projet, l'évaluation des fournisseurs, la certification des systèmes de management, la mise en place des outils et méthodes, le suivi opérationnel des chantiers et l'amélioration continue.

Sportif, curieux et animé par le goût de l'effort, je reste à l'écoute du marché et de ses opportunités.

Ai-je le profil qui contribuerait à la satisfaction de vos besoins ou l'atteinte de vos objectifs???

Si oui, envoyez moi un message et je vous recontacterai à coup sûr.



Mes compétences :

Système de management qualité sécurité enviro

Veille réglementaire

Auditeur interne

CERTIFICATION ISO

Optimisation de processus

Conduite de projet

Qualité