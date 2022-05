Patrice DORIER

Notre société AIR DEPANN est spécialisée dans l'air comprimé, de la production à l'utilisation en passant par son traitement, nous saurons vous apporter conseils afin de dimensionner, installer, entretenir ou améliorer votre production et/ou vos consommations.

Distributeur "Ingersoll-Rand", "Worthington Creyssensac" et "Parker".

Fort d'une expérience de plus de 20 ans, nous interventions sur le quart nord est de la France.

N'hésitez pas à me contacter au 06.63.29.42.87



Mes compétences :

Spécialiste en air comprimé

spécialisé dans la production et le traitement de