Patrice DOUSEDAN

Forts de mon bagage technique, et créatif , je suis investi et passionnés dans l’exercice de la maîtrise d'Oeuvre. Je propose mon regard et savoir faire tant à une Maîtrise d'ouvrage privée que publique, à l'échelle nationale comme internationale… Voir plus.



Mes compétences :

1 / diagnostic / pathologie

3 / Structures et gros oeuvre

4 / Toitures et charpentes

2 / Fondations et infrastructures

5 / Enveloppes et revêtements extérieurs

6 / Équipements

7 / Aménagements intérieurs