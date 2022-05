Patrice DUBOIS

Pendant 12 ans j'ai exercé la fonction d'administrateur système et réseau au sein de l'entreprise B-Process (filiale de SAP Ariba depuis 2013) où j'ai pu acquérir une riche expérience.

La haute disponibilité et la sécurité du service sont des points importants pour l'image de l'entreprise qui imposent à être rigoureux, vigilant, disponible et de travailler en équipe. Qualités qui me caractérisent.

Je suis intéressé et passionné par les technologies en rapport avec la virtualisation, le cloud computing, le réseau et la sécurité.

Je souhaite découvrir ces technologies afin de les mettre en œuvre.