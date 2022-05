Patrice DUFLOT

25 ANS d’expérience informatique (Constructeurs et services)







 Management d’équipes commerciales (+ 20 commerciaux),

o Création d’offres commerciales (SAP, CRM, Décisionnel, Cognos/IBM, Oracle, Sap BO)

o Création d’offres E-Business B to B ET B TO C (Objectif : 17 M€ Réalisés (sur exercice)



 Création de BU (150 consultants)

o Progression de chiffre d’affaire plus de 20% par an sur 10 ans (Siemens),

o Création d’agence en province : Lyon, Strasbourg, Lille.

o 60 personnes dont 12 Ingénieurs d’Affaires



 Création et développement de sociétés :

o Etablissement Business plan

o Définition de la stratégie commerciale

o Accord de partenariats (éditeur et sous-traitant, SSII)

o Création des procédures de reporting (Pipe, comité de décision, GO/noGO……)

o Recrutement Consultants



 Infogérance de service



 Conseil axé sur la performance commerciale, spécialisé en diagnostic des Processus Commerciaux (Principaux clients : SSII)



 Conseil en management, intégration ERP, TMA et délégation de personnel



 Connaissances des marchés : Défense, Telecom, Energie, Industrie, Automobile, Hôtelier.



Mes compétences :

SAP

OPCA

Business

Immobilier investissement