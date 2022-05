Patrice DUMONT

Depuis plus de 10 ans, Finance active apporte des services technologiques et financiers de gestion de la dette et des financements, du risque de change, des placements et de la prospective financière. Présent sur l’ensemble du territoire et à l’international, la société conjugue des technologies performantes et une expertise financière unique dans les domaines stratégiques du logiciel financier et du conseil en gestion.



Mes compétences :

Relation clients

Forex

Finance de marché

Risque financier

Risque de taux

Risque de change