Patrice DUPONT

Après 10 ans passées dans l’aéronavale et 10 ans dans le privé, je pense avoir aujourd'hui une

maturité professionnelle qui me permet de m'exprimer pleinement et sereinement car il y a une

chose qui ne s'apprend pas mais qu'on obtient avec les années, c'est l'expérience qu'on se doit de

partager avec également un bon esprit d'équipe.



Mes compétences :

Technicien de maintenance

McDonnell Douglas/Boeing MD-80 Aircraft

International Aero Engines V2500 Engine

CFM International CFM56 Engine

Boeing 737 Aircraft

Airbus A321 Aircraft

Airbus A320 Aircraft

Airbus A319 Aircraft

Airbus A318 Aircraft

Aircraft Maintenance