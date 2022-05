Patrice DURET

Après un parcours professionnel à assurer la gestion des travaux et la maintenance d’un parc immobilier tertiaire et logistique, j'ai acquis des compétences me permettant de gérer de nombreux projets et de tous corps d’état.( Construction, second œuvre, lot technique, sécurité ,informatique, téléphonie…)

Fort de toutes ces compétences acquises et passionné par mon métier, je continue à nourrir mon besoin de connaissance et de savoir dans tous les domaines qu'il m'est possible d'approcher.

M'appuyant sur les projets réalisés et expériences passées, J’apporte une écoute attentive à mes clients, internes comme externes, et les accompagnent dans la réalisation des objectifs.

Adaptable rapidement dans un nouvel environnement, j'ai acquis, par mon parcours, une souplesse intellectuelle qui me permet de m'intégrer rapidement et efficacement aux organisations existantes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation commerciale

Gestion de maintenance

Gestion budgétaire

Planification

Management

Pilotage de Chantier, Planification, Gestion de la

Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Microsoft Visio, MS Project, Autocad

réseaux TCP/IP

Budgets, Négociations