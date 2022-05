Patrice DURIEZ

10 ans d'expérience en tant que Comptable Unique, Responsable Administratif.

Entreprise du Second Oeuvre BTP

Gestion sociale, administration du personnel (Paie, Embauche, Licenciement, ...)

Gestion fiscale (TVA, CFE-CVAE, IS, ...)

Suivi comptable des factures d'achat (contrôle, enregistrement et paiement) et des ventes (Création, Comptabilisation et Suivi des réglements)

Relations avec l'Expert comptable, le Commissaire aux Comptes mais aussi le Contrôleur Fiscal et d'URSSAF, ...