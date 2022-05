Styliste autodidacte,passionné depuis l'enfance par la mode, j'ai appris a coudre avec ma grand mère quand j'avais 6/8 ans.

J'ai continué en creant et realisant des vetements pour une clientelle privée

Aujourd'hui, apres de tres enrichissantes experiences en Haute Couture, et dans l'univers de la robe de Mariée haut de gamme

J'aimerai creer des collections de pret à porter de luxe, pour Femme et pour Homme



Mes compétences :

Créativité