Catherine LOHOU

Le CRF est un centre régional de formation dédié aux personnels des organismes sociaux. Nos domaines d intervention sont multiples ( formations Métier, informatique, management, prestations RH ...). Situé à Tours, il accueille des stagiaires de la région centre mais aussi de tout le territoire national et DOM.



En qualité de responsable adjointe et pédagogique, je manage une équipe de formateurs conseil - chefs de projet et de chargés de formation. Je participe à la conception et validation de dispositifs de formation.



Psychosociologue de formation, j ai complété ce parcours par un master 2 en psychologie du travail - option ergonomie, validé en 2010.



Ces compétences complémentaires et le titre de psychologue me permettent de réaliser au CRF des missions RH spécifiques (orientation professionnelle, évaluations se competences, aptiitudes et détection de potentiels, ...).



Détail des axes possibles d intervention et de mes domaines de compétences :





ORIENTATION / MOBILITE PROFESSIONNELLE / SELECTION

- Accompagner les projets d’orientation-réorientation professionnelle des salariés (dont travailleurs handicapés)

- Concevoir et formaliser un référentiel emploi

- Organiser un processus global de recrutement (annonce, sélection CV, guide et conduite d’entretien, intégration du nouvel embauché)

- Favoriser l’adaptation au poste de travail

- Appliquer la méthodologie de bilan de compétences

- Concevoir des outils de mise en situation professionnelle (assessment center)



Outils privilégiés :

- entretiens individuels

- tests (validés scientifiquement)

- création de mise en situation professionnelle



INGENIERIE PEDAGOGIQUE / FORMATION PROFESSIONNELLE

- Analyser des besoins de formation

- Concevoir un kit pédagogique (définir les objectifs de formation, le séquençage pédagogique, les méthodes d’animation, , les modalités d’évaluation, sélectionner les intervenants)

- Définir, mettre en œuvre et évaluer un plan de formation

- Animer des sessions de formation RH



DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL / INTERVENTION ERGONOMIQUE

- Appliquer la méthodologie d’intervention dans les organisations basée sur :

o l’observation

o l’analyse du travail (travail prescrit et travail réel), les contraintes du poste de travail, l’environnement du poste (ambiance lumineuse, sonore, température, …)

o l’évaluation des situations de travail et des risques professionnels

o le pré-diagnostic hypothétique, le diagnostic approfondi

- Préconiser des solutions d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées

- Accompagner le changement organisationnel

- Initier et évaluer les démarches de prévention en entreprise

- Co-construire des solutions avec les différents acteurs (formalisation de cahiers des charges et suivi de la mise en oeuvre des préconisations validées)



Outils privilégiés :

- observation

- grilles d'observation et d'analyse

- entretiens individuels et collectifs

- approche pluridisciplinaire (travail en équipe)

- analyse du travail

- analyse des tensions (modèle des tensions : ANACT)



Mes compétences :

Diagnostic organisationnel

Formation

Formation professionnelle

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Management

Orientation

Orientation professionnelle