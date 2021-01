Jean-Philippe BOINET

Apres avoir suivi un cursus complet en Psychologie, je me suis orienté vers la Psychologie du Travail afin de pouvoir exercer dans le champ de la prévention ou plus largement sur l'interaction homme-travail. Fort de la double spécialité proposée par le Master dans lequel je me suis formé, mes connaissances dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle m'ont permis de travailler au sein d'un service de santé au travail.



Avant d'intégrer le milieu professionnel en France, je suis parti découvrir d'autres pays et cultures par le biais de missions humanitaires. J'ai ainsi résidé durant presque un an en Roumanie (Satu-Mare) où j'ai participé à la création d'un Centre Emmaüs et d'un fast-food d'insertion. Ma mission était aussi d'apporter mes compétences de Psychologue du Travail au sein de l'association qui oeuvre également pour l'insertion sociale et professionnelle de jeunes issus d'un milieu défavorisé.

Par ailleurs, nous avons créé avec ma conjointe une école dans un village du Bénin en 2016. L'école compte aujourd'hui environ 80 élèves.





Mes compétences :

Formation

Gestion des risques professionnels

Psychologie du travail - Organisation du travail

Organisations humanitaires