Blandine BOINET

J'accompagne et conseille mes clients dans la création et la gestion d'événements corporate et grands publics, sur le territoire français ou à l'international.

Ma mission va de la prise de brief à la supervision technique et mise en oeuvre de votre événement.

Mes expériences d'e-marketing, de gestion et d'organisation m’amènent naturellement à avoir une écoute et d'être pragmatique auprès de notre clientèle.



Nos expertises :



Tourisme d'affaires : séminaires, team-building, conventions, incentive

Animation et organisation de concepts d'événements familiaux : Arbre de Noël, family day...

Accompagner les marques et les agences dans leurs dispositifs en créant une expérience



https://www.agencepaloma.com/



Mes compétences :

Evénement professionnels

Rédaction web

Webmarketing

Marketing produit