Patrice EBEMBY MBOMA

Après une dizaine d'années passées dans les missions de supervision HSE ONSHORE/OFFSHORE, je suis actuellemnt formateur au sein du Bureau veritas CONGO...A Pointe-Noire j'ai déjà animé (et continue à le faire ):

- Formation Sécurité des contractants ENI CONGO ( Induction HSE, SST, Prévention et lutte incendie)

- Induction HSE TOTAL EP CONGO

- Elingage et Gestes de commandements (CONGO TERMINAL)



J'ai donc occupé les fonctions de Superviseur / Coordinateur HSE dans les entreprises suivantes:



- SONARA (raffinage)

- DOBA LOGISTICS (projet pipeline Tchad-Cameroun)

- AZA AFRIGAZ (enfûtage et distribution des GPL)

- COMETAL (missions offshore)

- DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL (manutention portuaire)

- IBC (construction: extension aes sonel)

- FRIEDLANDER (missions offshore)



A ce jour, je maîtrise tous les risques des domaines pétrolier, para-pétrolier, logistique et transport, manutention, construction,...



Mes compétences :

Elaboration, mise en place et pilotage des plans Q

Conception et développement des modules de formati

Risk assessment

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard

HAZID

OHSAS 18001

Audit qualité

ISO 9001 Standard

Offshore Oil & Gas

Internet

ISO 900X Standard

Audit