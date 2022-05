Patrice ENAM

• Juin à Août 2007 : Liage, Ebourgeonnage, Relevage, Palissage, Rognage, et Vendange dans les vignes (MONTHELON sur la MARNE)

- Travail en équipe et en autonomie.

• 05 Août au 10 Septembre 2004 : Stage dans une société immobilière à Paris (ERA IMMOBILIER).

- Démarchage commercial.

• 01 Juin au 01 Août 2004 : Stage dans une société immobilière à Reims (SB IMMOBILIER).

- Démarchage commercial.

- Visites de biens.

• 5 juillet au 31 août 2000 : Stage au port autonome de Douala

(P. A .D)

- Gestion des comptes clients.

- Inventaire régulier des terminaux de stockage des sections bois, vrac, automobile et fourniture industrielle.



Mes compétences :

Afrique

Bâtiment

Communication

Immobilier

Telecom