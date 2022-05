Patrice EQUINET

Dirigeant d' AV PROTEC (France et Belgique), Bureau d' Etudes indépendant, AMO, Audits et Cabinet conseil spécialisé dans la sûreté numérique : vidéoprotection urbaine / vidéosurveillance, l'interconnexion de sites distants (VoIP), la sécurisation de sites complexes et le contrôle d'accés multi-sites pour les Collectivités territoriales, bailleurs sociaux et les entreprises. (aucune activité d'installation ou d'intégration)



J'ai fait l'essentiel de ma carrière comme créateur et dirigeant d'entreprises dans les secteurs informatique et sécurité (produits télématiques, Internet, Intégration informatique et réseaux ; Gestion des risques opérationnels ; vidéosurveillance, contrôle d’accès et alarme).



Enfin, j'effectue du coaching auprès de quelques dirigeants. Je suis passionné par la richesse du partage des expériences, expertises et savoir-faire de chacun d'entre-nous.



Mes compétences :

Conseil

Voix sur IP

Réseaux sans fil

Management

VDI

Collectivités Territoriales