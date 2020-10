Arnaud EQUINET

Pour un Profil plus complet = > Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/arnaudequinet



« Architecte de l'offre et de la transformation, passionné de high-tech, mon expérience multisectorielle acquise auprès de grands groupes internationaux et de PME a développé ma capacité d'apprendre à désapprendre, à m'adapter et à anticiper les transformations du marché pour concevoir des propositions de valeur innovantes.



Synthétique et orienté ROI, je suis force de proposition pour conseiller la gouvernance dans la construction de la vision que je porte en fédérant la conduite du changement et en pilotant les projets stratégiques. »



Mes compétences professionnelles :



- Définition stratégie, modèle économique & organisation

- Gestion de projets stratégiques et de transformation

- Création solutions de services & Proposition de valeur

- Management international

- Conduite du changement

- Direction d'entreprise & Business development