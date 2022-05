Patrice EYANGO

Ingénieur diplômé et MBA en gestion de projet et développement, je suis motivé par un environnement transculturel et multifonctionnel .Fort d’une solide expérience en management et après 10 ans passés chez ECL où j’ai occupé plusieurs postes à responsabilités, ma mission aujourd’hui consiste à intégrer en Afrique des entreprises désirant s’y implanter. Mon expertise s’étend dans les domaines suivants :



 Logistique

 Centrale D'achat

 Recyclage

 Énergie et industrie

 Électricité

 Architecture D’intérieure

 Génie Civil(Travaux publics,Bâtiments)



Mes compétences :

Gestion de projet international ( certifié PMP)

Amélioration continue (green belt)

Développement d'Affaires / Business

Ingénierie électrotechnique entrainements et

Direction de site de construction

Direction de production ou d'usine

Direction de business unit

HSE et permis de travail