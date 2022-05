Bonjour Madame,Monsieur,

Mes éxpériences dans le domaine de l ' informatique, me permette de

vous proposez ma candidature en qualité de Secrétaire homme.



Je suis reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Toulouse, mais cela ne m ' empêche en rien de travailler dans ce domaine que

j ' adore et, qui me permettra de vous permettre d ' apprécier mes compétences. Le travail ne me fais pas peur.

A toute fin util, vous trouverez ci-joint mon curriculum-vitae, qui vous permettra de vous permettre d ' apprécier mes compétences dans ce domaine. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Vous remerciant d ' avoir pris ces quelques minutes pour vous permettre de mieux me connaître.



En attendant de vos nouvelles, veuillez croire Madame, Monsieur,à mes

sincères salutations.



Patrice EZQUERRA