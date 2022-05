Patrice FABRYKA

Fondateur de la société TAPPROD, j'ai monté un concept de vidéo "easy" pour la publicité sur le web, le cinéma et les TV. Depuis la création en Février 2008, c'est une quarantaine de films produits par an dans des formats de 15 secondes à 52 minutes. De nombreuses rencontres avec entrepreneurs, agences de communication, donneurs d'ordres avec qui à chaque fois c'est une nouvelle histoire qu'il faut trouver, un scénario séduisant et innovant.. on ne s'ennuie pas dans ce métier..





Mes compétences :

Rédaction

Réalisation

Reportage

Journalisme

Communication

Conseil

Film d'entreprise

Production audiovisuelle

Film institutionnel

Formation

Marketing

Management

Gestion de projet