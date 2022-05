Patrice FAGNANT

Après avoir passé de nombreuses années en Ingénierie, management de Projets et amélioration continue d'installations industrielles, j'ai élargi mon expérience à la production de matériaux de construction, où je suis actuellement Responsable d'un département de 220 personnes, comprenant la Fabrication, l'amélioration des Processus, la Maintenance préventive et curative des outils, la Qualité de parachèvement, en feux continus, de Plaques d'acier grand format, à haute limite élastique, pour les secteurs de l' Offshore, de la construction éolienne, navale, de pipelines et des ouvrages d'art.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Méthodologie

Planification

Management

Ingénierie

Production

Lean management