Patrice FAILLIOT

Fondateur de

SportQuick.com :

Une base de données exhaustive

Plus de 130 sports et 250 disciplines répertoriées

Tous les résultats des compétitions mondiales, européennes et nationales et par sport

Des statistiques mises à jour quotidiennement sur toutes les compétitions sportives importantes

Des dossiers thématiques sur tous les grands événements

Les calendriers de toutes les compétitions en cours et à venir

Les historiques et règlements de toutes les disciplines

Les biographies et résultats de tous les sportifs de haut niveau

Le tout illustré par plus de 150 000 photos

Une réactualisation quotidienne des résultats sportifs dans toutes les disciplines, pour toutes les compétitions à travers le monde.



Mes compétences :

Internet

Sport