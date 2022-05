Patrice FAURÉ

Ce qui me motive et me met en mouvement au quotidien dans mon activité professionnelle :

- la relation humaine est au centre de ma démarche,

- la participation à l'acte de construire à différents stades avec une visualisation de l'évolution de chaque projet,

- la diversité des missions et l'acquisition de nouvelles connaissances en permanence.



Domaines de compétence :

- Construction, rénovation, réhabilitation de logements, bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires,

- Conduite et coordination de travaux en entreprise générale de bâtiment, génie civil et VRD (Voirie et Réseaux Divers),

- Conception et réalisation de bâtiments en bureau d'étude généraliste,

- Planification, ordonnancement, pilotage et coordination de chantiers TCE (Tous Corps d'Etat) en bureau d'étude généraliste,

- Coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) missions de niveaux 1 à 3 en phases conception et réalisation tous chantiers,

- Management et coordination d'équipes, tutorat de jeunes salariés et accompagnement de stagiaires.



A votre disposition pour chiffrer les missions OPC/SPS et AMO que vous lancerez !!!

adresse mail : faure@gm-qualite.fr



Mes compétences :

Coordonnateur SPS niveau 1

Relations techniques TCE

Titulaire du BAFA

Gestion prévisionnelle de chantier

Rôle commercial de l'encadrement de production