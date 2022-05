Patrice FONTAINE

Depuis octobre 2011 je m'occupe du dévéloppement pour REGENT LIGHTING sur la grande région ouest produit tertiaire et shop consultéArray et auparavant : responsable de la prescription sur la loire atlantique, j'ai en charge le suivi des grands et moyens projets.j'assure le suivi de la maîtrise d'ouvrage privée et public, ainsi que les architectes, bureau d"études et les grands installateurs.

depuis 10 ans sur ce secteur,j'ai a mon actif un fort réseau de prescripteurs, ainsi que la réalisation d'affaires significatives sur la métropole nantaise.



Mes compétences :

Développement durable

Dmx

dynamique

ECLAIRAGE

Eclairage LED

Economie

Electronique

LED

Qualité