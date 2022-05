Patrice GAMAND

Mettre mon expérience en management de la R&D et de l'Innovation dans les domaines des radio-communications, les hyperfréquences, les objets communicants et les évolutions futures



Mes compétences :

Technical management

Technical Expert development

Structured Methodology

Semiconductors

Responsible for the RF technology strategy

Responsible for the R

Responsible for product development

Responsible for people recruitment

Responsible for competence management

Responsible for RF ASIC business

RF design

R&D

Product Development

LAN/WAN > WLAN

Intellectual Property Law

Integrated Circuit

ENGINEERING MANAGEMENT

Circuit Design

Amplifiers

3G Networks

2G Networks

Wi-Fi