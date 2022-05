Patrice GARNIER

Après un parcours varié :

visiteur médical chez Spret Mauchant

commercial et marketing chez Nashua

Formateur, responsable formation et consultant chez Digital Equipment

Consultant ERP compta et RH chez EES Gestion

Chef de produit chez Cegedim SRH

j'étais depuis 1999 responsable formation clients et partenaires de Coheris Harry (ex Harry Software - Adviseurs)

En retraite depuis avril 2009, j'ai poursuivi mon activité de formateur et conseil B.I. en tant qu'auto-entrepreneur jusqu'en Décembre 2011.

Intallé à Fay aux Loges dans le Loiret, je réalise des blogs ou sites pour les associations locales avec Wordpress.

Conseiller municipal à Fay aux Loges (élu en mars 2014)

Commissions Associations/Communication, Finances et appels d'offres.

Conseiller délégué au SMGCO, au SIBBCA, au SICTOM, à la Communauté de Communes des Loges.

Conseiller municipal en charge des télécomminications et de l'informatique communale (mairie, services techniques, établissements scolaires)



Mes compétences :

Création de site web

Wordpress

Décisionnel

Reporting

Management

Formation