Patrice GAUDIN

Retraité de l'armée de l'air, j'ai un cadre de maîtrise image et communication

originaire du bassin grenoblois, j'ai toujours été proche des activités de pleine nature.

Ma carrière m' a amené à traverser la France, ainsi que l'Europe du Nord au Sud .

Il m'a été confié à de nombreuses reprises des dossiers sensibles, ainsi que des responsabilités du plus haut niveau .

J'ai aussi été de nombreuses années membre d'une association sportive, où j'ai occupé les postes de secrétaire, trésorier, vice président et président.

Membre du CA de la Ligue Drôme-Ardèche de la FFVL de 2003 à 2011

De par mes fonctions, j'ai été amené à étudier des dossiers de financement très divers, à dialoguer avec de nombreux responsables territoriaux , demander et faire aboutir des subventions, auprès d'organismes très divers.

Je possède aussi un brevet de pilote de planeur, et un monitorat fédéral de parapente.

Pratique du ski et de la moto.

J'aime les challenges et quand on mon confie une tâche, je met un point d'honneur à la mener à bout dans les délais avec le meilleur de moi même.