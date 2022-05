Patrice COPIN

Ayant commencé après mes études comme Employé chez AUCHAN en CDD, j'ai appris à mettre à profit mes taches et mes compétences.

Ainsi j'ai pu au fil des années gravir les échelons dans les différentes sociétés ou j'ai exercé ces fonctions.

Aujourd'hui je suis fier d'avoir acquis ce niveau de professionnalisme et de responsabilité.

Notre domaine de compétence est si large et varié que nous sommes à la tête de notre "entreprise" et de ce fait considéré comme "patron" de notre rayon.



Mes compétences :

Gestion d'un centre de profit GSS et Hyper

Management d'équipe <15 personnes

Formateur vente

Direction de magasin