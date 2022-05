Patrice GAUSSORGUES

Responsable de la commercialisation de déchèteries automatiques, auprès d'entreprises privées produisant du déchet, et auprès des négociants en matériaux de construction, destinées à recevoir les déchets non dangereux de leurs clients , ainsi que les déchets produits par le négoce lui-même .



Système proposé également aux collectivités locales , par l'intermédiaire des sociétés collectant et traitant le déchet (essentiellement avec le Groupe NICOLLIN)



Ce système innovant est conçu par la société APPULZ située à Coise en Savoie et permet d'offrir un service écologique et assure une pesée immédiate du dépôt effectué proposant ainsi une traçabilité parfaite .



Plusieurs déclinaisons du procédé sont proposées ( récupération du gravat par exemple ...)



Les brevets sont exploités sur toute l'Europe







Mes compétences :

Automatique

Bâtiment

Déchets

matériaux

Traçabilité