Patrice GAVRIN

Ma formation :

1997 - Formation de juriste en droit social.

2010 - Formation à l'utilisation du test THOMAS INTERNATIONAL(4 facteurs comportementaux DISC), mise en pratique dans le cadre des recrutements et des mobilités internes.

2013 - Formation Référent risques psychosociaux. Cerfication consulaire CCI Lyon en partenariat avec l'ANACT.



Mon parcours professionnel :

* Enseignement en droit social à l'IUT LYON 3 de 1997 à 2000.



* De 1997 (création de poste) à décembre 2006. Fonction généraliste RH avec une grosse composante juridique et administrative dans une entreprise de prestations de services de nettoyage industriel de la région rhône-alpes : un millier de salariés (350 équivalents temps plein); 14 agences.



* Depuis février 2007.

RH unique du groupe JACQUES (entreprises SOMECI, SOMECI IDA, PEGAZE) spécialisé dans la maintenance dans le domaine du génie climatique et la rénovation CVC. Nous sommes régulièrement en concurrence avec les entreprises nationales du marché : DALKIA, COFELY, SAVELYS.



Membre du comité de direction, délégation de pouvoir sur l'ensemble de mes champs de compétences.

Pour élargir le champ de mes interventions, je suis engagé dans une action de formation certifiante sur la prévention des risques psycho sociaux.



Mes compétences :

RH