Patrice GAY

30 ans d'expérience dans le métier de la construction automobile, chez plusieurs équipementiers, notamment Valeo, Labinal et Sumitomo. Activités exercées à l'échelle européenne et mondiale, depuis la France. Une palette de métiers maîtrisée, depuis le Développement de nouveaux business jusqu'à la direction d'entreprise. Plusieurs fois Directeur de business unit de taille importante avec responsabilité de plusieurs sites industriels et dernièrement directeur de filiale en France. Style de management participatif, nettement orienté résultat.





Ma valeur ajoutée, autre que les missions de direction générale, réside dans ma capacité à :





- Avoir une vision de l'évolution des marchés pour élaborer des axes de développement stratégique et assurer leur mise en oeuvre opérationnelle.





- Définir et conduire les organisations nécessaires à l'atteinte d'objectifs ambitieux.





- Maîtriser les négociations au niveau international avec les clients et fournisseurs tant externes qu'interne.



Mes compétences :

Industrie automobile

Management d'équipe

Business development

International

Project management