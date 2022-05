Patrice GELD

Je fais du débosselage sans peinture pour voiture et moto depuis 2009.

Un coup de porte, de caddie, de ballon ou autre, si la peinture n'a rien, je peux vous aider.



Il n'y a que des avantages :

- Pas de peinture, donc de risque de différence de teinte

- Intervention rapide (entre 30mn et 2 heures), vous pouvez aussi voir l'intervention

- Ecologique, j'ai juste besoin d'un peux de courant pour ma lumière, c'est tout

- Economique, une bosse coute entre 40 et 150 Euros (au lieu de 300/500 Euros en carrosserie)



Vous pouvez aller sur mon site (qui est l'un des plus détaillé sur le debosselage sans peinture) pour voir le principe, etc...



Je suis dans le Val d'oise au Plessis Bouchard (95130). et travail aussi certains week end (Samedi et Dimanche)



Mes compétences :

DSP