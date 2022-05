Patrice GOEHL

Le groupe Décapole : Timework - [Ré]évolution RH - In Spira, 3 entités qui ont pour vocation d’accompagner les enjeux d’emploi, de management, de performance et de changement dans les moments-clés de l’entreprise.



Nous voulons être, à l’horizon de 10 ans, un acteur connu et reconnu par nos partenaires dans le domaine des RH en France et au-delà de nos frontières.



Notre savoir faire :



Une vision novatrice de la performance et du bien-être au travail visant à générer un haut niveau d’engagement pour construire une performance soutenable.

Accompagner votre croissance.

Sécuriser vos recrutements par un accompagnement spécifique.

Former vos équipes de manière dynamique et pragmatique.

Accompagner l’évolution de votre management.



Nos convictions :



Nous croyons que c’est la qualité de la relation managériale qui permet de mobiliser les équipes.

Nous croyons que c’est la performance qui génère le bien-être au sein de l’entreprise.

Nous croyons que réussir ou ne pas réussir est tout à la fois aussi complexe à piloter.

Nous croyons que chaque entreprise a ses propres réponses pour engager un progrès.



Nos missions :



Proposer une offre RH globale à 360 °

Un service de haut niveau articulé autour de l’expertise de nos 3 entités complémentaires.

Un accompagnement dans les moments-clés de votre entreprise.

Être au service du projet de nos clients.



Nos 5 valeurs :



La compétence

L’exemplarité

La cohérence

Le courage

L'altruisme



Nos services :



Toutes nos offres de formations et services ont un seul but : aider vos équipes à bâtir ensemble une performance soutenable et durable.

Nos équipes souhaitent vous apporter des solutions pragmatiques et concrètes pour accompagner vos enjeux.



Si vous partagez comme nous cette conception de l’entreprise, nous sommes fait pour nous rencontrer !