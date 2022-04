Arnaud STEHLY

En 2013, et après 15 ans d'expérience dans les Nouvelles Technologies, j'apporte mes compétences dans une nouvelle aventure, celle de Chrysalead-GROUP.

Notre force : une offre et des compétences globales dans les NTIC.



Début 2013, Chef de Projet Grand Compte en mission pour l’entreprise ENTELA, j'étais en charge de dossiers multi-technologies (GHSV, PAVATEX, CG57, ...).



Business Development Manager au sein de l’entreprise Réseau-Net jusqu'en début 2013, véritable bras droit du gérant, mes fonctions incluaient autant le marketing, l'élaboration des nouvelles offres de service, le suivi du portefeuille client, l'organisation de la plateforme technique, tant dans les process, les formations que dans la planification des interventions.



En mission pendant 17 mois chez Alcatel-Lucent, je possède un solide savoir-faire dans la mise en oeuvre de projets ambitieux à l’échelle internationale, dans la gestion des équipes et des ressources.



Travaillant main dans la main depuis plusieurs années avec les équipes Voix, j’ai une expérience réussie dans la convergence Voix-Data d’architectures complexes. A cela s’ajoute mon expérience sur des projets de virtualisation. J’ai conduit avec succès la charge de chef de projets pour des problématiques et des réalisations multi-sites, voir même des solutions bétas en collaboration avec des constructeurs.



Dernièrement, après avoir participé à la création d'un groupe de réseau d'affaire (BNI Strasbourg Kléber), j'en ai pris la présidence pendant plusieurs mois. Ce groupe a généré la 1ère année près d'1 million d'Euros (Environ 30 membres dirigeants de PME) .



Mon profil polyvalent me permet aujourd'hui d'aborder tout type de projet et de mission, classique ou atypique.



Mes compétences :

Business Development