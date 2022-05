Patrice GILLETA

Responsable méthodes, directeur de travaux, ayant une longue expérience des chantiers outre mer,sur divers ouvrages de génie civil, centrale nucléaire, barrages, routes, usines, ponts,

dernièrement j'ai collaboré à la réalisation du nouveau centre tir de la fusée SOYOUZ en Guyane,

en Nouvelle Calédonie, réalisation de la centrale électrique de PRONY, puis du port de GORO NICKEL ;

En Turquie, mission de remise en état du vicaduc autoroutier de Bolou, mission pour Freyssinet International.

Carrière débutée en 1969 avec une période de 7ans au Cameroun,Rwanda,Guinée

Expérience approfondie,

En direction de travaux TCE à l'international ;

Nouvelle orientation,

Organisation, restructuration , mise en place de services , méthodes, études de prix, bureaux d'études, au sein d'entreprises OUTRE MER, qui souhaitent répondre aux Appels d'offres internationeaux,

Derniére mission au Congo Pointe-Noire (consultant )

Réponse à l'appel d'offre lancé par Congo terminal et BOLLORE pour l'agrandissement du terminal à containers du port de Pointe Noire au Congo cde,AO Fructueux, 56 M € adjudicataire SOCOFRAN .

Mise en place pour la société SOCOFRAN, en 6 mois, des services méthodes études de prix, bureaux d'études vrd .

RESTRUCTURATION générale des divers services de production, et mise en place des banques de données, bibliothèques de prix de vente , et prix de revient.formation des conducteurs de travaux aux études de prix et déboursés secs;

Suivi des AO pour les pétroliers. TOTAL et ENI;

Derniére mission au Congo, réponse à l'OLLOMBO , concours international;



Mes compétences :

Management de projets

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

BOS/LAN

Audit