Patrice GILLETA

Je souhaite utiliser mes compétences, et mon expérience professionnelle, acquise au sein des majors du BTP, plus particulièrement sur des projets à l'international,

En retraite du groupe VINCI depuis mai 2008,je suis disponible rapidement,

Domaine de compétences:

ETUDES, GESTION CONTRAT,

Organisation générale des chantiers,et mise en route;

Etude du marché, et des pièces écrites, analyse et choix des matériels, et des matériaux, cf au CCTP, présentation au client et phase d'agrément par les services de controle ;

Réponse aux AO,élaboration du budjet objectif, montage des dossiers d'appel d'offre, planning enveloppe .

Recherche des produits innovants, et des méthodes d'exécutionen phase de lancement .

Choix du matériel,du personnel,consultation des fournisseurs, logistique;mise en place des réseaux d'achat,

Choix des bureaux d'études, et suivi.

Mise en place des structures de sécurité, coordination HSE

Recherche des soustraitants et négociation des marchés.

DOMAINE D'ACTIVITE SUR LES CHANTIERS

Direction de projet,

Sur ouvrages de génie civil , batiment, Terrasement,vrd, Battage de palplanches, pieux,

Travaux de vérinage de tabilers de pont,( Expérience FREYSSINET sur le viaduc de BOLOU en Turquie )

Construction de centrales thermiques, station de traitement des eaux, Barrages, terre et béton;

Centrales Nucléaires, ports, batiments industriels divers

exp Siège du conseil régional de la Guadeloupe en TCE



Mes compétences :

Expérience dans les grands travaux

Experience des travaux outre mer

Direction des methodes

Etudes de prix et AO Internationaux

facilité au travail en équpie

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

BOS/LAN

Audit

Organisation

Génie civil