Patrice GOESSANT

20 ans d’expérience dans la gestion de projets audiovisuels et d’équipes



Compétences techniques

• Direction technique, 10 ans d’expérience: conception d’architectures système et mise au point de workflows.

• Déploiement, tests, validation, formation. Gestion technique de l’infrastructure et support utilisateurs.

• Très bonne connaissance des techniques et workflows mis en œuvre dans les domaines du Tournage, du Broadcast, de la Post-production et du Multimédia. Expertise en encodage Mpeg4 AVC et Mpeg2.

• Forte implication dans les nouvelles technologies (cinéma numérique, 3D relief, workflows sans bande…).



Compétences en gestion de projet et d’équipes

• Plus de 200 projets gérés avec succès au cours des 10 dernières années incluant des premières technologiques.





Mes compétences :

Chef de projet

Encadrement d'équipe

Ingénieur technico commercial

Direction technique