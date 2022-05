Patrice GOIN

26 ans d’expériences sur la plateforme IBM i dont 4 ans sur PureFlex System



Autodidacte, Dynamique, Analyste



Les divers postes occupés au travers des missions et responsabilités qui m'ont été confiées tout au long de mon parcours professionnel m'ont amené à développer mes compétences et témoignent de ma capacité d'adaptation



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille technologique

Documentation technique

Réseaux informatiques & sécurité

Management

Virtualisation

Administration de serveurs

Développement informatique

Base de données

As400

Consolidation

Citrix

Administration réseaux

Manager service IT