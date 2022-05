Patrice GRANGER

20 ans d'expérience dans un centre de formation d'apprentis (CFA):

* formateur en sciences appliquées à l'alimentation, l'hygiène, aux équipements et locaux professionnels des métiers de bouche et de la restauration,

* formateur en vie sociale et professionnelle (VSP) ou prévention santé environnement (PSE),

* cadre chargé de la gestion des examens,

* cadre chargé de l'animation pédagogique de filières de formation,

* cadre chargé de la gestion des formateurs (recrutement, plan de charge, plannings ...)



Mes compétences :

Formation

Enseignement

Education

Management

Pédagogie

Informatique