Bonjour,

Je suis agent multi cartes, mais pas seulement...

Je travaille pour la Sté Ravelli, basée en Italie, fabricant de poêles et chaudières à granules,

également pour la Sté GELEC, bretonne, fabricant de groupes électrogènes et solutions hybrides-offgrid



Et pour mes temps libres j'exploite mon green de 120 ha en cultures céréalières principalement.



Voilà, à bientôt !