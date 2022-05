Patrice GUERIN

Gestion d'actifs : 19 années d’expérience en tant que gérant de portefeuille d’actions, dérivés, warrants, ETF pour une clientèle privée, stock picking, gestion quantitative



Secrétariat Général : 13 années d’expérience en tant que Secrétaire Général au sein d’une SGP entrepreneuriale



Management : Encadrement du personnel, 13 années d’expérience en management d’équipe au sein d’une TPE



Conformité - Contrôle (RCCI/Risk Manager) : Élaboration et mise en oeuvre du programme de contrôle interne et de la cartographie des risques opérationnels



Comptabilité : Contrôle budgétaire, gestion des flux de trésorerie, supervision de la comptabilité et des paies



Développement commercial : Constitution d’un réseau de prospects de plus de 300 CGPI



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Management

Finance

Asset management

Gestion de projet

Portfolio Management

Produits dérivés

Equity

Due Diligence

Trading

Marchés financiers

Gestion d'actifs

Investissements

Gestion de portefeuille

Fusion Acquisition

Gestion budgétaire

Trading algorithmique

Marché des capitaux

Finance d'entreprise

VBA

Stratégie

Risk manager

Gestion des risques

Analyse financière

Derivatives

Financial markets

Secrétariat Général

LABFT

Contrôle des risques

Conformité et contrôle interne

Gestion privée

Consulting

Modélisation financière

Marketing