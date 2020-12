Patrice GUÉRIN

J'ai créé une micro-entreprise il y a quelques mois, et ma page internet est enfin prête ! Je vous invite à la consulter ; je propose donc mes services en tant que relecteur et correcteur de manuscrits, mémoires de stages, lettres, articles, dossiers professionnels, etc. Mais aussi : transcription d'enregistrements, et rédaction de récits (de vie, historiques ou autre) à partir d'entretiens avec vous.

J'exercerai cette activité à mi-temps pour commencer, et si les choses se passent bien, j'y consacrerai davantage d'heures.



https://patriceguerin9.wixsite.com/bienvenue



Spécialiste de la vie et de l'oeuvre d'Hergé, je suis administrateur de l'asbl Les Amis de Hergé (Belgique).

Je travaille par ailleurs sur des projets d'ouvrages traitant de certains aspects de "Tintin"​.



Mon livre "Thierry Le Luron, le rire pour oublier" est paru aux éditions du Moment le 4 mai 2016, à l'occasion des 30 ans de la disparition de l'imitateur.

J'interviens à plusieurs reprises dans le documentaire "Thierry Le Luron, l'humour de ma vie" en tant que biographe de l'imitateur, et le monteur du film s'est basé sur mon livre.



Mes compétences :

Orthographe

Rédaction

Recherche documentaire

Ecriture

Microsoft Office