Patrice GUILLEMAIN

Actuellement en poste de Technicien Méthodes, je suis référent sécurité et membre du CHSCT. Je dispose d'une expérience de 26 années dans l'industrie automobile .

De formation technicien méthodes, j'ai des compétences en application par sérigraphie, dépose par pulvérisation et possède également l'ensemble des outils de résolution de problèmes(5S,AMDEC,SMED.....etc). Lors de ma dernière mission, j'ai travaillé dans le domaine de la grande distribution en fabrication de décors et accessoires de séparations (porte coulissante, cloison amovible, etc..) .

Je suis une personne déterminé, volontaire et motivé.

De plus, je suis éducateur bénévole de handball et je m'occupe actuellement d'une équipe de garçon de moins de 17 ans.



Mes compétences :

Méthode SMED

Sérigraphie

Pulvérisation

5S

DAO

Microsoft Excel

Microsoft Word

Technicien en application par pulvérisation, tec