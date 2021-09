Fabien MULLER

Ingénieur process de culture mécanique, 17 ans d'expériences dans le domaine de l'industrialisation et des méthodes, principalement dans le secteur automobile, je sais m'adapter à d'autres secteurs (expérience en PME du secteur du luxe).

Expérience en management d'équipes projet et hiérarchique métier, mes langues de travail sont le Français et l'Anglais.



Mes compétences :

AMDEC Process / PFMEA

AMDEC Moyen

Industrialisation produit

Management de transition

Mise en place d'organisation

QRQC

Définition de standard

Value Stream Mapping

Rupture qualité

Environnement muticulturel

Plan d'investissements

Défintion et suivi de budget

Analyse concurence

Strategie industrielle

Plan de charge usine

5 pourquoi

Reverse engineering

Conception simultanée

5M

Ishikawa

Analyses 8D

Support au developpement

Analyse de défaut

Paretos

SPC

Mise sous contrôle de process

SMED

Relevé & analyse de TRS

Chantiers 5S

Organisation de poste de production

Amélioration process

Transferts de productions

Transfert de moyens

Montée en cadence

Mise au point et validations moyen

Cahier des charge machine

Suivi fournisseurs

Industrialisation moyen