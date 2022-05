Patrice GUINAND

Intervention auprès d'une clientèle d'industriels d’administration et de collectivités.

Animation de réseau de distributeurs formation pour l'utilisation et maintenance produits.

Mise en place des actions de stratégie commerciale et vente.

Prospection - Gestion administrative et comptable de portefeuille clients. Analyse des résultats et ventes.

Négociation contrats de vente Réalisation prestations de suivi commandes et S.A.V.

Maitrise de l'outil informatique - Réalisation de devis - Fidélisation de la clientèle.

APTITUDES RELATIONNELLES, ÉCOUTE, RIGUEUR TÉNACITÉ, AUTONOMIE, ORGANISATION.



Mes compétences :

Maitrise de l'outil informatique

Rigueur

Ecoute

Aptitudes relationnelles

Organisation

Autonomie