Patrice GUIRROU

J’ai choisi très tôt de travailler dans le secteur Alimentaire. Après avoir évolué pendant une dixaine d’années dans le domaine des aliments Surgélés, dans divers services, de jour comme de nuit, j’ai souhaité m'orienter vers le secteur Gestion de Stock.



Mon état d’esprit professionnel, plutôt type « Kaizen », m'a poussé à développer mes connaissances et je me suis spécialisée ces dernières années dans la qualité. J’ai suivi l’enseignement de Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle dans le domaine droit, économie, gestion, spécialité Animateur Qualité, dispensée par l’Institut Européen de la Qualité Totale.



Après plusieurs années consacrées à la qualité et du temps dédié à la formation qualité en entreprise, j’élargis aujourd'hui mes compétences en m'ouvrant à d'autres secteurs d'activité tels que le thermalisme, les transports, etc.



Mon objectif à ce jour est de progresser encore dans le management par la qualité totale. Je suis attentif à toutes propositions d’évolution de carrière, quel que soit le secteur d'activité.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



M. Guirrou



Mes compétences :

Gestion des stocks