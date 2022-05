Patrice GUYOT

Co-fondateur du Cabinet Confluence Management en 2011, je rejoins ADVENTS en 2012 avec Patrice Rochais et je dirige le pôle conseil en gestion industrielle.



Je commence une première carrière d’informaticien en 1977 dans des secteurs aussi variés que l’assurance, la grande distribution, le service et l’industrie.



En 1989, je me réoriente vers le monde du conseil et, depuis 24 ans, fort de ma connaissance de l’ensemble des fonctions de l’entreprise industrielle et de ma double expertise métier et système d’information, j'aide mes clients à définir et à mettre en œuvre des organisations, des processus industriels et logistiques et des systèmes d’information hétérogènes de type best of breed ou intégrés (ERP, MES, WMS, LIMS.)





Expérience sectorielle : Pharmacie, Agroalimentaire, Luxe, Plasturgie, Mécanique, Grande distribution, Textile, Equipementiers automobiles, Automobile, Grande distribution,



Pilotage de projet



Conseil en gestion industrielle : Gestion industrielle, MES, AMOA, Formation, Intégration fonctionnelle et technique, Pilotage de projet, Audit processus, organisation industrielle, logistique, supply chain



Mes compétences :

Manufacturing

Logistique

Industrie

Direction de projet

Accompagnement changement

Conseil

Contrôle de gestion

Supply Chain

Intégration

Consultant

Manufacturing Execution System