Patrice HAAS

63a - long parcours dans les domaines de logistique, gestion des biens, relations publiques de l'entreprise, sécurité de l'entreprise et du personnel, porteur de plusieurs projets innovants (développement et mise en place de nouveau système de contrôle d'accès - mise en place du nouveau système de portage national de l'annuaire téléphonique - suivi et contrôle en temps réel des mouvements locatifs de matériel dans l'entreprise ...), producteur et rédacteur des cahiers touristiques de l'annuaire téléphonique de 1997 à 2001 ... essaimage pour création de restaurant en 2001 ... retour Orange en tant que coach client, conseiller commercial puis responsable ( manager) de boutique ... en standby ponctuel suite à accident cardiaque récent - et depuis peu en TPS ( temps libéré jusqu'(à ma retraite en Août 2017.



Accepte intervention sur formation préparation à la retraite de salariés



Actuellement retraité mais dispo pour bénévolat et conseil divers soutiens



Mes compétences :

Ecoute et Compréhensibilité

Psychologie sociale

Associatif et humanitaire