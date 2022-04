Catherine GÉRARDIN

Membre du réseau COMPTAVIA - Réseau d’experts-comptables et de comptables indépendants



Comptable, je dispose d'une expérience professionnelle de 29 ans dans plusieurs domaines d'activités (bâtiment, grande distribution, industrie, social, métallurgie). Ma fonction diversifiée atteste mes solides connaissances en comptabilité générale (provisions, reporting, bilan, annexes, rapport financier), en gestion et suivi de trésorerie, affacturage, en comptabilité auxiliaire clients (gestion des impayés) et fournisseurs, en comptabilité analytique, en comptabilité budgétaire (élaboration du budget prévisionnel et suivi budgétaire), en ressources humaines (contrat de travail, paie, congés payés, formation, déclarations sociales etc.)



A mi-chemin entre le monde de l’entreprise et celui du cabinet, je souhaite accompagner les artisans, commerçants, TPE, PME, professions libérales, associations dans la réalisation de travaux ponctuels ou nécessitant une expertise particulière en proposant mes compétences et en apportant des conseils adaptés à la situation.



Passionnée par les créations d'entreprise, j'adore mettre en place des Business Plan et apporter les conseils sur certains choix, accompagner les petites entreprises, artisans, commerçants, prestataires de services, professions libérales et associations.



Vous conseiller dans votre gestion quotidienne, dans votre gestion comptable, fiscale, sociale et juridique, mais aussi dans les formalités administratives.



