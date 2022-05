Patrice HABERT

Après une expérience réussie dans l'exploitation sous différentes enseignes.je suis actuellement en poste en qualité de prospecteur foncier, commercialisateur dans une société de promotion immobilière, spécialisée dans la création de centres commerciaux et de restructuration de coeur de ville.je cherche à développer des programmes de logements neufs en résidence principale sur Ile de France et dans les grandes agglomérations. Secteur Cœur de Ville ou secteur NPNRU, notre savoir-faire et notre connaissance du marché favoriseront une prise de décision rapide et efficace tenant compte de l'ensemble des prérogatives des acteurs qu'il soit particuliers, professionnels, institutionnels ou administratifs. Mon obsession: créer une relation dont tous les acteurs se félicitent à terme. Je suis à votre disposition pour toutes études de terrains sur Ile de France et dans les grandes agglomérations.



